Марочко: Украинские военные обстреляли друг друга у Красного Лимана
На Краснолиманском направлении зафиксирована перестрелка между украинскими позициями, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его данным, в районе Серебрянка с позиций Нацгвардии Украины зафиксирован стрелковый огонь по позициям 67-й механизированной бригаде ВФУ. Марочко считает, что это связано с попытками военнослужащих ВСУ самовольно оставить позиции.
Ранее Марочко сообщил также, что Киев усиливает ударные группы ВСУ на донецком направлении для наступления на Артемовск и Соледар. На данный момент увеличивается численность бронетехники и личного состава ударных групп ВСУ, а также становятся более интенсивными артиллерийские обстрелы позиций ВС РФ со стороны украинских сил.
26 июня российские военные уже отбили попытки украинских войск пойти в наступление на Артемовск в ДНР. Как отметил Марочко, ВСУ наносили удары по флангам российских подразделений на северо-западе и юго-западе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru