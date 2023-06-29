Марочко: Украинские военные обстреляли друг друга у Красного Лимана

Ранее Марочко сообщил также, что Киев усиливает ударные группы ВСУ на донецком направлении для наступления на Артемовск и Соледар. На данный момент увеличивается численность бронетехники и личного состава ударных групп ВСУ, а также становятся более интенсивными артиллерийские обстрелы позиций ВС РФ со стороны украинских сил.

26 июня российские военные уже отбили попытки украинских войск пойти в наступление на Артемовск в ДНР. Как отметил Марочко, ВСУ наносили удары по флангам российских подразделений на северо-западе и юго-западе, передает «Радиоточка НСН».

