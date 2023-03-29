Марочко сообщил, что Киев использует технику фермеров для перевозки боеприпасов
Техника украинских фермеров принудительно используется Киевом, чтобы перевозить боеприпасы. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН.
Он отметил, что военнослужащие ВСУ используют зерновозы для перевозки боеприпасов на Купянском направлении. По словам Марочко, все это происходит под видом весенне-полевых работ.
Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в интервью британской газете Times заявил, что Киев не обладает ресурсами для продолжительного конфликта с Москвой. Он отметил, что Украина не в состоянии «сражаться до изнеможения», сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 447 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 013 / сут.
- УПЦ сообщила о сотни верующих, пришедших на молитву в Киево-Печерскую лавру
- СМИ: Беспилотник ВСУ попытался атаковать газонасосную станцию в Белгороде
- В России стартовали учения РВСН с комплексами «Ярс»
- Гумкоридор между Россией и Украиной может заработать через Турцию
- Подполковник ВС США Дэвис: Решение Путина по ядерному оружию грозит Западу катастрофой
- Москалькова: Украина вернет на родину пленных, которых не хотела менять
- Марочко: Киев активно минирует берег реки Оскол южнее Купянска
- Марочко сообщил, что Киев использует технику фермеров для перевозки боеприпасов
- Зеленский рассказал о последствиях поражения ВСУ в Артемовске
- СМИ: Российские войска в зоне СВО получили сотни новейших танков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru