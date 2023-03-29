Марочко сообщил, что Киев использует технику фермеров для перевозки боеприпасов

Он отметил, что военнослужащие ВСУ используют зерновозы для перевозки боеприпасов на Купянском направлении. По словам Марочко, все это происходит под видом весенне-полевых работ.

Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в интервью британской газете Times заявил, что Киев не обладает ресурсами для продолжительного конфликта с Москвой. Он отметил, что Украина не в состоянии «сражаться до изнеможения», сообщает НСН.

