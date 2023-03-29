Марочко сообщил, что Киев использует технику фермеров для перевозки боеприпасов

Техника украинских фермеров принудительно используется Киевом, чтобы перевозить боеприпасы. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН.

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Он отметил, что военнослужащие ВСУ используют зерновозы для перевозки боеприпасов на Купянском направлении. По словам Марочко, все это происходит под видом весенне-полевых работ.

Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в интервью британской газете Times заявил, что Киев не обладает ресурсами для продолжительного конфликта с Москвой. Он отметил, что Украина не в состоянии «сражаться до изнеможения», сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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