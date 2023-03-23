Марочко сообщил, что Киев использует мобильные станции РЭБ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать мобильные станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на артемовском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что комплексы установлены на базе легковых автомобилей и имеют небольшой радиус действия. По словам Марочко, у расчетов также имеются противодронные ружья, которыми украинские военные работают параллельно со станциями.
Ранее Андрей Марочко сообщал, что украинские военные при попытках прощупать оборону второго армейского корпуса Минобороны РФ на линии фронта в Луганской народной республике стали все больше применять тактику разведки боем. Он отмечал, что во время разведки боем ВСУ активно используют работу беспилотных летательных аппаратов, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 001 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+15 130 / сут.
- В ЛНР заявили, что Киев минирует дороги в Харьковской области
- В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство
- Марочко сообщил, что Киев использует мобильные станции РЭБ
- В США призвали убедить Украину «продать» России новые регионы
- Медведев допустил, что Запад будет вмешиваться в выборы президента России
- СМИ: Главы трех российских регионов могут уйти в отставку
- Медведев: Украина - часть России
- Медведев назвал МУС «международно-правовым импотентом»
- Антонов: Поставки Украине снарядов с обедненным ураном приближают Армагеддон
- Forbes: банковская система России устойчивее западной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru