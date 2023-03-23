Марочко сообщил, что Киев использует мобильные станции РЭБ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать мобильные станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на артемовском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, слова которого приводит РИА Новости.

Российские силы уничтожили два ангара с оружием и техникой ВСУ около Одессы

Он отметил, что комплексы установлены на базе легковых автомобилей и имеют небольшой радиус действия. По словам Марочко, у расчетов также имеются противодронные ружья, которыми украинские военные работают параллельно со станциями.

Ранее Андрей Марочко сообщал, что украинские военные при попытках прощупать оборону второго армейского корпуса Минобороны РФ на линии фронта в Луганской народной республике стали все больше применять тактику разведки боем. Он отмечал, что во время разведки боем ВСУ активно используют работу беспилотных летательных аппаратов, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры