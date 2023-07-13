Марочко: Российские силы взяли под контроль участок трассы на купянском направлении
Российские силы взяли под огневой контроль участок трассы Чугуев-Меловое на купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
Он отметил, что ранее украинские военные использовали часть участка трассы Н 26 для снабжения своих войск на передовых позициях, теперь логистика Киева затруднена.
Марочко сказал, что украинским силам удалось перебросить дополнительные средства на купянское направление, в дислоцированные на этом участке подразделения прибыли иностранные наемники. По словам Марочко, большинство переброшенных зарубежных бойцов имеют узкую специализацию и входят в инженерно-саперные подразделения.
Ранее Вооруженные силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru