Марочко: Российские силы взяли под контроль участок трассы на купянском направлении

Марочко сказал, что украинским силам удалось перебросить дополнительные средства на купянское направление, в дислоцированные на этом участке подразделения прибыли иностранные наемники. По словам Марочко, большинство переброшенных зарубежных бойцов имеют узкую специализацию и входят в инженерно-саперные подразделения.

Ранее Вооруженные силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин, передает «Радиоточка НСН».

