Марочко: Под Соледаром пресекли деятельность двух украинских ДРГ
Деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины пресекли под Соледаром, ночью они пытались проникнуть на передовые позиции российских военных. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.
Он отметил, что ДРГ были обнаружены российскими военными и после боя отступили с потерями.
Ранее, 3 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ заявил, что ВСУ с начала контрнаступления на всех направлениях потеряли 2,5 тысяч единиц различного вооружения. По его словам, на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях ВСУ предпринимают безуспешные атаки, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru