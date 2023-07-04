Марочко: Под Соледаром пресекли деятельность двух украинских ДРГ

Он отметил, что ДРГ были обнаружены российскими военными и после боя отступили с потерями.

Ранее, 3 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ заявил, что ВСУ с начала контрнаступления на всех направлениях потеряли 2,5 тысяч единиц различного вооружения. По его словам, на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях ВСУ предпринимают безуспешные атаки, сообщает «Радиоточка НСН».





