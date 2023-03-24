Марочко: На Купянском направлении активизировалась работа авиации Киева

Российская противовоздушная оборона фиксирует активизацию работы украинской авиации на Купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его данным, используются самолеты Су-24, Су-27 и МиГ-29, отмечается увеличение числа пролетов.

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21 марта Марочко сообщил, что украинская гаубичная батарея с орудиями образца СССР прибыла на Купянское направление. Как отметил офицер, вооружение калибра 152 миллиметра доставили на указанный участок с боекомплектом. По его словам, вероятно, орудия были отремонтированы или сняты с консервации: гаубицы имеют следы покраски и оснащены новыми колесными шасси.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина

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