Марочко: На Купянском направлении активизировалась работа авиации Киева

21 марта Марочко сообщил, что украинская гаубичная батарея с орудиями образца СССР прибыла на Купянское направление. Как отметил офицер, вооружение калибра 152 миллиметра доставили на указанный участок с боекомплектом. По его словам, вероятно, орудия были отремонтированы или сняты с консервации: гаубицы имеют следы покраски и оснащены новыми колесными шасси.

