Марочко: На Краснолиманском направлении ликвидировали отделение ВСУ

Российские силы ликвидировали группу украинских военных инженерного подразделения на краснолиманском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его данным, в районе населенного пункта Невское было выявлено инженерное подразделение противника, занимающееся наведением переправы через реку Жеребец.

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Ранее он сообщал, что украинские войска за прошедшую неделю потеряли на некоторых участках фронта вдвое больше сил и техники, чем неделей ранее. По словам офицера, потери ВСУ увеличились на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях.

До этого в Минобороны заявили, что авиация группировки «Центр» на краснолиманском направлении нанесла удары по восьми опорным пунктам ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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