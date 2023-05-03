Марочко: На Краснолиманском направлении ликвидировали отделение ВСУ

Ранее он сообщал, что украинские войска за прошедшую неделю потеряли на некоторых участках фронта вдвое больше сил и техники, чем неделей ранее. По словам офицера, потери ВСУ увеличились на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях.

До этого в Минобороны заявили, что авиация группировки «Центр» на краснолиманском направлении нанесла удары по восьми опорным пунктам ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

