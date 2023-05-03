Марочко: На Краснолиманском направлении ликвидировали отделение ВСУ
Российские силы ликвидировали группу украинских военных инженерного подразделения на краснолиманском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
По его данным, в районе населенного пункта Невское было выявлено инженерное подразделение противника, занимающееся наведением переправы через реку Жеребец.
Ранее он сообщал, что украинские войска за прошедшую неделю потеряли на некоторых участках фронта вдвое больше сил и техники, чем неделей ранее. По словам офицера, потери ВСУ увеличились на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях.
До этого в Минобороны заявили, что авиация группировки «Центр» на краснолиманском направлении нанесла удары по восьми опорным пунктам ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru