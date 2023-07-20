Марочко: Киев увеличил количество атак на Артемовском направлении
Украинские военные пытаются прорвать линию обороны на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
По его данным, Киев в три раза увеличил атаки для преодоления оборонительных рубежей ВС РФ в районе Артемовска.
Он также отметил, что украинские военные доставили очередную партию боеприпасов для артиллерии НАТО в район Артемовска в Донецкой народной республике, поставки могут включать кассетные снаряды. Как отметил офицер, ВСУ привезли вооружение в район Константиновки и Часова Яра, где ранее находился гаубичный артиллерийский дивизион с артиллерийскими системами М777 из США, передает «Радиоточка НСН».
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