Марочко: Киев усиливает оборону в направлении Славянска и Красного Лимана в ДНР

Наиболее активное наступление все еще ведется в районе Артемовска. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы пытаются взять под контроль Парасковиевку, чтобы перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске. Он отметил, что в населенном пункте уже идут ожесточенные бои.

Со своей стороны, военкор Семен Пегов 14 февраля отметил, что удержание позиций в Парасковиевке равносильно самоубийству для ВСУ. При этом, по словам Пегова, говорить об оперативном окружении Артемовска еще рано, сейчас перерезаны фактически только прямые трассы на Северск и Славянск.

