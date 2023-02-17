Марочко: Киев усиливает оборону в направлении Славянска и Красного Лимана в ДНР
Украинские силы усиливают оборону в направлении Славянска и Красного Лимана в ДНР, сообщил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
По его данным, речь идет о подразделениях украинской армии, которые раньше находились на Херсонском направлении и в Харькове.
Наиболее активное наступление все еще ведется в районе Артемовска. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы пытаются взять под контроль Парасковиевку, чтобы перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске. Он отметил, что в населенном пункте уже идут ожесточенные бои.
Со своей стороны, военкор Семен Пегов 14 февраля отметил, что удержание позиций в Парасковиевке равносильно самоубийству для ВСУ. При этом, по словам Пегова, говорить об оперативном окружении Артемовска еще рано, сейчас перерезаны фактически только прямые трассы на Северск и Славянск.
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