Марочко: Киев стягивает силы к Часову Яру под Артемовском

Ранее советник Пушилина Ян Гагин заявил, что в Артемовске по-прежнему остаются группы украинских военнослужащих, забытых и брошенных при отступлении, российские военные выявляют их при зачистке территории.

20 мая российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска (Бахмута) спустя 224 дня боев. Накануне российский президент Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военнослужащих подразделений ВС РФ с освобождением Артемовска, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что военные оказывали «Вагнеру» «необходимую поддержку и прикрытие флангов», передает «Радиоточка НСН».

