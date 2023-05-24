Марочко: Киев стягивает силы к Часову Яру под Артемовском
Украинская армия стягивает силы в район населенного пункта Часов Яр под Артемовском, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
По его информации, в ряды ВСУ прибывают свежие подразделения вооруженных формирований, а также идет наращивание вооружения и бронетехники. Возможно, противник готовится ударить по флангам ВС РФ в Артемовске, предположил Марочко.
Ранее советник Пушилина Ян Гагин заявил, что в Артемовске по-прежнему остаются группы украинских военнослужащих, забытых и брошенных при отступлении, российские военные выявляют их при зачистке территории.
20 мая российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска (Бахмута) спустя 224 дня боев. Накануне российский президент Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военнослужащих подразделений ВС РФ с освобождением Артемовска, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что военные оказывали «Вагнеру» «необходимую поддержку и прикрытие флангов», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru