Марочко: Киев с потерями ведет ротацию на Краснолиманском направлении
Украинское командование ведет ротацию войск на краснолиманском направлении с большим трудом и потерями из-за огневого воздействия российских войск, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
По его данным, ротация ВСУ наблюдается последние трое суток «на позициях переднего края».
Ранее Марочко сообщил, что российские силы ликвидировали группу украинских военных инженерного подразделения на краснолиманском направлении. По его данным, в районе населенного пункта Невское было выявлено инженерное подразделение противника, занимающееся наведением переправы через реку Жеребец, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru