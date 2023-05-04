Марочко: Киев с потерями ведет ротацию на Краснолиманском направлении

Украинское командование ведет ротацию войск на краснолиманском направлении с большим трудом и потерями из-за огневого воздействия российских войск, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его данным, ротация ВСУ наблюдается последние трое суток «на позициях переднего края».

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Ранее Марочко сообщил, что российские силы ликвидировали группу украинских военных инженерного подразделения на краснолиманском направлении. По его данным, в районе населенного пункта Невское было выявлено инженерное подразделение противника, занимающееся наведением переправы через реку Жеребец, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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