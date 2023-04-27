Марочко: Киев продолжает скрывать реальные потери в Артемовске

При этом в некоторых случая украинские военные пытаются покидать Артемовск, выдавая себя за мирных жителей, рассказал боец частной военной компании «Вагнер». По его словам, украинские бойцы переодеваются в гражданское, пытаясь выйти. Российские военные сталкиваются с этим во время эвакуации населения из западных районов города.

СМИ сообщали, что ВСУ вывели почти все силы из Артемовска, в городе осталась лишь пара бригад украинской армии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

