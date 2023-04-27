Марочко: Киев продолжает скрывать реальные потери в Артемовске
Киев пытается скрыть реальные потери ВСУ в Артемовске, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
По его словам, украинские силовики прячут тела наемников и военных в подвалах в западной части города, тела не эвакуируют с начала недели.
При этом в некоторых случая украинские военные пытаются покидать Артемовск, выдавая себя за мирных жителей, рассказал боец частной военной компании «Вагнер». По его словам, украинские бойцы переодеваются в гражданское, пытаясь выйти. Российские военные сталкиваются с этим во время эвакуации населения из западных районов города.
СМИ сообщали, что ВСУ вывели почти все силы из Артемовска, в городе осталась лишь пара бригад украинской армии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 012 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 582 / сут.
- Пушилин: ВСУ пойдут в контрнаступление, но не в начале мая
- В Минобрнауки пообещали кардинальные изменения в правилах приема в вузы в 2024 году
- В Польше нашли обломки ракеты «воздух-земля»
- При взрыве в Мелитополе погиб сотрудник полиции
- Пушилин: Почти все позиции ВСУ в Марьинке простреливаются российскими военными
- В Японии российского моряка с судна «Амур» приговорили к трем годам заключения
- Блогера Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию
- Пригожин предложил признать ИГ и «Аль-Каиду» гуманитарными миссиями
- СМИ: У Зеленского осталось шесть месяцев, чтобы добиться успеха в конфликте
- Рогов: ВСУ готовят отвлекающие маневры перед контрнаступлением
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru