Марочко: Киев подводит радикалов к участку фронта на границе с ЛНР

Украина подводит радикалов на сватовский и кременской участок фронта в Донбассе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на подполковника Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрея Марочко.

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Он отметил, что боевиков-радикалов распределяют на тех участках, где, по мнению командования ВСУ, есть угроза прорыва оборонительных рубежей. Марочко подчеркнул, что часть этих подразделений участвует в штурмовых действиях.

Ранее, 28 августа, газета Financial Times сообщила, что инструкторы Запада признали, что Украина не смогла добиться планируемого прогресса в контрнаступлении, главными проблемами которого стали имеющиеся у сил РФ возможности. При этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что Вооруженные силы Украины не в состоянии остановить наступление российских сил, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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