Марочко: Киев подводит радикалов к участку фронта на границе с ЛНР

Он отметил, что боевиков-радикалов распределяют на тех участках, где, по мнению командования ВСУ, есть угроза прорыва оборонительных рубежей. Марочко подчеркнул, что часть этих подразделений участвует в штурмовых действиях.

Ранее, 28 августа, газета Financial Times сообщила, что инструкторы Запада признали, что Украина не смогла добиться планируемого прогресса в контрнаступлении, главными проблемами которого стали имеющиеся у сил РФ возможности. При этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что Вооруженные силы Украины не в состоянии остановить наступление российских сил, передает «Радиоточка НСН».

