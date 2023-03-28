Марочко: Киев перебрасывает военную технику в Харьковскую область
Киев перебрасывает военную технику в Харьковскую область. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что большое число военных колонн Вооруженных сил Украины перемещается через Купянск. По словам Марочко, который ссылается на очевидцев, вся дорога от Изюма до Славянска буквально забита техникой и живой силой ВСУ.
Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году. На этом фоне экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН отмечал, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru