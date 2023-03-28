Марочко: Киев перебрасывает военную технику в Харьковскую область

Киев перебрасывает военную технику в Харьковскую область. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что большое число военных колонн Вооруженных сил Украины перемещается через Купянск. По словам Марочко, который ссылается на очевидцев, вся дорога от Изюма до Славянска буквально забита техникой и живой силой ВСУ.

Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году. На этом фоне экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН отмечал, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления.

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ФОТО: РИА Новости
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