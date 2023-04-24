Марочко: Киев отправляет мобилизованных сразу в зону боевых действий

Киев отправляет мобилизованных украинцев сразу в зону в зону боевых действий. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что командование на местах сообщает, что обучение мобилизованных будет проходить непосредственно в зоне боевых действий.

Ранее австралийский генерал в отставке Мик Райан озвучил три сценария, которые есть у Киева накануне весеннего контрнаступления. По информации газеты Daily Mail, первый вариант, в частности, предусматривает одну масштабную атаку ВСУ при использовании всех сил и ресурсов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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