Марочко: Киев отправляет мобилизованных сразу в зону боевых действий

Он отметил, что командование на местах сообщает, что обучение мобилизованных будет проходить непосредственно в зоне боевых действий.

Ранее австралийский генерал в отставке Мик Райан озвучил три сценария, которые есть у Киева накануне весеннего контрнаступления. По информации газеты Daily Mail, первый вариант, в частности, предусматривает одну масштабную атаку ВСУ при использовании всех сил и ресурсов, сообщает «Радиоточка НСН».

