Марочко: Киев наращивает силы в тылу на Купянском и Краснолиманском направлениях

Украинская армия наращивает силы в тылу на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его данным, поступает живая сила и техника, при этом сосредоточение в ряде населенных пунктов вооружения и военной техники тщательно маскируется.

«Кидают на убой»: Контрнаступление ВСУ «захлебывается», несмотря на прибывшее усиление

При этом, по словам офицера, число безвозвратных и санитарных потерь противника увеличилось на нескольких направлениях из-за поступающих от командиров боевых задач.

Накануне сообщалось, что шесть российских штурмовиков Центрального военного округа разгромили превосходящие силы украинской армии на краснолиманском направлении. Военнослужащие России заставили солдат Украины поверить в их превосходство и уничтожили большинство боевиков. Также российские солдаты взяли в плен пять военных украинских Вооруженных сил, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры