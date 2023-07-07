Марочко: Киев наращивает силы в тылу на Купянском и Краснолиманском направлениях
Украинская армия наращивает силы в тылу на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
По его данным, поступает живая сила и техника, при этом сосредоточение в ряде населенных пунктов вооружения и военной техники тщательно маскируется.
При этом, по словам офицера, число безвозвратных и санитарных потерь противника увеличилось на нескольких направлениях из-за поступающих от командиров боевых задач.
Накануне сообщалось, что шесть российских штурмовиков Центрального военного округа разгромили превосходящие силы украинской армии на краснолиманском направлении. Военнослужащие России заставили солдат Украины поверить в их превосходство и уничтожили большинство боевиков. Также российские солдаты взяли в плен пять военных украинских Вооруженных сил, передает «Радиоточка НСН».
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