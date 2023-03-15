Марочко: Киев дистанционно заминировал около четверти территории Сватово в ЛНР

Практически четверть территории города Сватово в ЛНР заминирована в результате обстрела со стороны Украины блоками для дистанционной постановки мин. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.

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Так, он указал, что для минирования Сватово ВСУ использовали порядка 60 противотанковых немецких мин.

Ранее, 7 марта, РИА Новости со ссылкой на офицера 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрия Кочевенко сообщило, что украинские войска практически лишились возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной в Луганской народной республике. Кочевенко призвал «не переживать», если украинская армия оставит какой-либо населенный пункт, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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