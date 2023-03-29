Марочко: Киев активно минирует берег реки Оскол южнее Купянска

Южнее Купянска в Харьковской области фиксируется прибытие дополнительных украинских инженерных подразделений, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, подразделения устанавливают минные заграждения вдоль реки Оскол и возводят дополнительные укрепрайоны, работы ведутся в дневное время под прикрытием подразделений ПВО.

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28 марта Марочко заявил, что Киев перебрасывает военную технику в Харьковскую область. Он отметил, что большое число военных колонн Вооруженных сил Украины перемещается через Купянск. По словам Марочко, который ссылается на очевидцев, вся дорога от Изюма до Славянска буквально забита техникой и живой силой ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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