Марочко: Киев активно минирует берег реки Оскол южнее Купянска

Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином Россия и Украина проводят переговоры по линии уполномоченных по правам человека Эксперты МАГАТЭ из Словакии, Франции и Японии останутся после ротации на Запорожской АЭС. Примерно два месяца там будут работать специалисты Росздравнадзор: Система контроля лекарств в России работает эффективно Глава Минспорта России назвал неправомерными условия МОК в отношении российских спортсменов