22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области на бронированной технике зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что целью украинских диверсантов было отвлечение внимания от бахмутского направления и минимизирование политического эффекта от потери украинской стороной Артемовска.

Украинские спецслужбы продолжат пытаться устроить диверсии на территории России, поскольку «прижаты к стенке», заявил «Радиоточке НСН» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

