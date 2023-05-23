Марочко: Киев активизировал работу диверсионных групп в Донбассе
Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп в Донбассе, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
По его данным, украинские силы активнее используют ДРГ в зоне ответственности «Южной» группировки войск. Он отметил, что за неделю по сравнению с предыдущей наблюдается практически двукратное увеличение деятельности.
22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области на бронированной технике зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что целью украинских диверсантов было отвлечение внимания от бахмутского направления и минимизирование политического эффекта от потери украинской стороной Артемовска.
Украинские спецслужбы продолжат пытаться устроить диверсии на территории России, поскольку «прижаты к стенке», заявил «Радиоточке НСН» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru