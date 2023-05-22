Марочко: Часть вышедших из Артемовска солдат ВСУ перекидывают на другие направления

Часть подразделений украинских войск, покинувших Артемовск, распределяют на Купянское и Краснолиманское направление, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Основная задача – усиление «выдохшихся» на этих направлениях других подразделений», - отметил он.

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20 мая российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска (Бахмута) спустя 224 дня боев. Накануне российский президент Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военнослужащих подразделений ВС РФ с освобождением Артемовска, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что военные оказывали «Вагнеру» «необходимую поддержку и прикрытие флангов».

Первым о взятии Артемовска сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он также заявил, что бойцы группы покинут передовую с 1 июня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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