Марочко: Больницы Харьковской и Днепропетровской областей заполнены солдатами

Больницы Харьковской и Днепропетровской областей переполнены ранеными военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости.

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Он отметил, что из-за этого мирные жители не могут получать квалифицированную помощь. По словам Марочко, профильные специалисты занимаются лечением раненых, при этом койко-мест в больницах нет.

Ранее председатель Президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН отмечал, что ВСУ ждет «Артемовская мясорубка» при попытке контрнаступления, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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