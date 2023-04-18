Марочко: Больницы Харьковской и Днепропетровской областей заполнены солдатами

Он отметил, что из-за этого мирные жители не могут получать квалифицированную помощь. По словам Марочко, профильные специалисты занимаются лечением раненых, при этом койко-мест в больницах нет.

Ранее председатель Президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН отмечал, что ВСУ ждет «Артемовская мясорубка» при попытке контрнаступления, сообщает «Радиоточка НСН».

