Марочко: Бойцы ВСУ грабят население Одесской области

Жители Одесской области жалуются на грабежи со стороны военнослужащих ВСУ. Об этом подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале.

По его данным, солдаты забирают у жителей автомобили и другие ценные вещи.

Марочко рассказал, что недавно под Одессу были отправлены украинские подразделения для боевого слаживания.