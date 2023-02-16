Марочко: Бойцы ВСУ грабят население Одесской области
Жители Одесской области жалуются на грабежи со стороны военнослужащих ВСУ. Об этом подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале.
По его данным, солдаты забирают у жителей автомобили и другие ценные вещи.
Марочко рассказал, что недавно под Одессу были отправлены украинские подразделения для боевого слаживания.
В Киеве опасаются расширения спецоперации России на Одессу и Одесскую область, сообщил ранее советник главы одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.
По его словам, этот вопрос сегодня обсуждается на разных уровнях, включая Мюнхенскую конференцию по безопасности.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что России необходимо взять Одессу и Харьков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru