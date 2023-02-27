Марочко: Артемовск находится под угрозой экологической катастрофы

Из-за повышения температуры воздуха и разлива водоемов северо-западнее Артемовска (Бахмута), в грунтовые воды попали канализационные массы, также подтопились места с погибшими животными и здания, куда вывозились тела погибших военных ВСУ. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Политолог раскрыл мотивы подрыва даммы украинскими военными в Артемовске

По его словам, скоро источники питьевой воды могут быть заражены, что в свою очередь приведет к опасным кишечным заболеваниям и отравлениям.

Ранее военные Украины взорвали дамбу в Артемовске, чтобы замедлить наступление российских войск и осложнить жизнь гражданским. При этом советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявлял, что подразделения ЧВК «Вагнер» ведут бои почти в центре Артемовска. По его словам, все пути в населенный пункт находятся под огневым контролем российской стороны, сообщает НСН.

Как отмечал Newsweek со ссылкой на бывшего морского пехотинца Соединенных Штатов Троя Оффенбекера, украинский солдат на передовой в Артемовске выживает в среднем в течение четырех часов. Оффенбекер назвал бои за Артемовск «мясорубкой» и высказал сомнения в способности ВСУ удержать контроль над городом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры