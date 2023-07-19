Марочко: Армия России усилила натиск на краснолиманском направлении

При этом он предупредил, что украинские военные доставили очередную партию боеприпасов для артиллерии НАТО в район Артемовска в Донецкой народной республике, поставки могут включать кассетные снаряды.

Как отметил офицер, ВСУ привезли вооружение в район Константиновки и Часова Яра, где ранее находился гаубичный артиллерийский дивизион с артиллерийскими системами М777 из США, передает «Радиоточка НСН».

