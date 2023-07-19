Марочко: Армия России усилила натиск на краснолиманском направлении

Российские военные усилили натиск на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его данным, за сутки были нанесены удары по украинским позициям в районах населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка и Торское. Огонь ведется при помощи армейской авиации и артиллерии.

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При этом он предупредил, что украинские военные доставили очередную партию боеприпасов для артиллерии НАТО в район Артемовска в Донецкой народной республике, поставки могут включать кассетные снаряды.

Как отметил офицер, ВСУ привезли вооружение в район Константиновки и Часова Яра, где ранее находился гаубичный артиллерийский дивизион с артиллерийскими системами М777 из США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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