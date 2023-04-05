Макрон верит, что Китай поможет урегулированию на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся в визитом в Китае. высказал мнение, что Пекин может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине.

«Китай с его тесными отношениями с Россией может сыграть важную роль», - сказал Макрон.

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Глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков ранее говорил НСН, что визит президента Франции в Китай может быть связан с попыткой Запада перетянуть Пекин в «свой лагерь» и сделать ему предложение, от которого тот не сможет отказаться.

Со своей стороны, руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев в интервью НСН усомнился, что визит Макрона в Китай приведет к какому-то прорыву и радикальному изменению позиций Пекина.



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ФОТО: РИА Новости
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