Макрон верит, что Китай поможет урегулированию на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся в визитом в Китае. высказал мнение, что Пекин может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине.

«Китай с его тесными отношениями с Россией может сыграть важную роль», - сказал Макрон.