Макрон предложил провести мирный саммит по Украине в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинул идею проведения в Париже саммита по мирному урегулированию на Украине. Инициативу уже поддержали Дания и Швеция, сообщает The Wall Street Journal.

Газета ссылается на европейские дипломатические источники. Они рассказали, что идея вызрела после обращения президента Украины Владимира Зеленского к Макрону с просьбой посодействовать в организации международных контактов с такими лидерами, как лидер Китая Си Цзиньпин.

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В итоге, президент Франции предложил украинскому коллеге провести конференцию в Париже. По данным издания, встреча может быть организована в преддверии саммита НАТО в июле, на котором ожидается присутствие президента США Джо Байдена и других лидеров ведущих стран-членов Альянса.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Зеленский может приехать к переизбранному президенту Турции Эрдогану после его инаугурации. Причём, как утверждают турецкие СМИ, перед этим ожидается «приватный» визит в Анкару президента РФ Владимира Путина.

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Фото: www.president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийМакрон

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