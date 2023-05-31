Макрон предложил провести мирный саммит по Украине в Париже

В итоге, президент Франции предложил украинскому коллеге провести конференцию в Париже. По данным издания, встреча может быть организована в преддверии саммита НАТО в июле, на котором ожидается присутствие президента США Джо Байдена и других лидеров ведущих стран-членов Альянса.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Зеленский может приехать к переизбранному президенту Турции Эрдогану после его инаугурации. Причём, как утверждают турецкие СМИ, перед этим ожидается «приватный» визит в Анкару президента РФ Владимира Путина.

