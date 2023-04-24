Макрон пообещал «не дать России победить»
24 апреля 202301:23
Французский лидер Эммануэль Макрон пообещал сделать все, чтобы конфликт вокруг Украины не расширился, сообщает Parisien.
По его словам, стоит задача помочь бывшей советской республике «выстоять всеми силами, не дать России победить, не допустить расширения этого конфликта».
Ранее сообщалось, что Макрон хочет обратиться к Пекину с планом, который может привести к переговорам между Москвой и Киевом.
Как сообщалось ранее, США могут снизить расходы на военную помощь Украине из-за высказываний президента Франции Эммануэля Макрона.
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23 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru