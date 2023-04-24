Макрон пообещал «не дать России победить»

Французский лидер Эммануэль Макрон пообещал сделать все, чтобы конфликт вокруг Украины не расширился, сообщает Parisien.

Трамп вновь пообещал остановить конфликт на Украине после победы на президентских выборах

По его словам, стоит задача помочь бывшей советской республике «выстоять всеми силами, не дать России победить, не допустить расширения этого конфликта».

Ранее сообщалось, что Макрон хочет обратиться к Пекину с планом, который может привести к переговорам между Москвой и Киевом.

Как сообщалось ранее, США могут снизить расходы на военную помощь Украине из-за высказываний президента Франции Эммануэля Макрона.

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ФОТО: РИА Новости
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