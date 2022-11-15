МАГАТЭ отправит миссии на украинские АЭС

Кроме того, будет проверен объект в Чернобыле, а именно — территория недействующей атомной станции.

«По запросу Украины между ее правительством и МАГАТЭ было достигнуто соглашение отправить группы экспертов на Южно-Украинскую, Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции», — сообщили в МАГАТЭ.

Эксперты будут искать следы возможной подготовки к созданию «грязной» бомбы.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что специалисты организации не смогли обнаружить признаки подготовки Украиной «грязной» бомбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

