Лукашенко: Зеленский окончательно понял, что не победит

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский окончательно понял, что не победит, о чем говорят его действия по выходу из сложившейся ситуации. Его слова приводит агентство Sputnik.

Лукашенко: ЧВК «Вагнер» может быть задействована для обороны Белоруссии

Лукашенко также добавил, что у Зеленского после обещаний Запада о помощи Киеву «появились крылья, и он полетел».

«А что сейчас? Он окончательно понял, что не победит в этой войне», - резюмировал белорусский лидер.

Ранее утром Лукашенко раскрыл местонахождение главы «Вагнера» Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоВладимир Зеленский

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