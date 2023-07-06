Лукашенко: Зеленский окончательно понял, что не победит
6 июля 202311:27
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский окончательно понял, что не победит, о чем говорят его действия по выходу из сложившейся ситуации. Его слова приводит агентство Sputnik.
Лукашенко также добавил, что у Зеленского после обещаний Запада о помощи Киеву «появились крылья, и он полетел».
«А что сейчас? Он окончательно понял, что не победит в этой войне», - резюмировал белорусский лидер.
Ранее утром Лукашенко раскрыл местонахождение главы «Вагнера» Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru