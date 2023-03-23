Лондон предупредили о последствиях поставок Киеву снарядов с обедненным ураном

Отмечается, что поставкой снарядов с ядерным компонентом Британия игнорирует возможные политические, военные и гуманитарные последствия. Дипмиссия указывает, что Лондон провоцирует Киев использовать снаряды с обедненным ураном, что затянет конфликт и принесет новые жертвы среди мирного населения.

Ранее в Госдуме России предупредили о превращении Украины в выжженное поле после поставок боеприпасов с ураном.

