Лондон предупредили о последствиях поставок Киеву снарядов с обедненным ураном
Планы британских властей поставлять Украине боеприпасы, содержащие ядерный компонент, подтверждают намерение Лондона продолжать курс «коллективного Запада» против Москвы с целью нанесения ей стратегического поражения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление постоянного представительства России в Женеве.
Отмечается, что поставкой снарядов с ядерным компонентом Британия игнорирует возможные политические, военные и гуманитарные последствия. Дипмиссия указывает, что Лондон провоцирует Киев использовать снаряды с обедненным ураном, что затянет конфликт и принесет новые жертвы среди мирного населения.
Ранее в Госдуме России предупредили о превращении Украины в выжженное поле после поставок боеприпасов с ураном.
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