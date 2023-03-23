Лондон предупредили о последствиях поставок Киеву снарядов с обедненным ураном

Планы британских властей поставлять Украине боеприпасы, содержащие ядерный компонент, подтверждают намерение Лондона продолжать курс «коллективного Запада» против Москвы с целью нанесения ей стратегического поражения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление постоянного представительства России в Женеве.

В МИД Британии отказались считать эскалацией передачу Киеву боеприпасов с ураном

Отмечается, что поставкой снарядов с ядерным компонентом Британия игнорирует возможные политические, военные и гуманитарные последствия. Дипмиссия указывает, что Лондон провоцирует Киев использовать снаряды с обедненным ураном, что затянет конфликт и принесет новые жертвы среди мирного населения.

Ранее в Госдуме России предупредили о превращении Украины в выжженное поле после поставок боеприпасов с ураном.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВеликобритания

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