Lidovky: Украине придется пойти на территориальные уступки России
Руководству Украины придется пойти на территориальные уступки для урегулирования кризиса, написал обозреватель чешской газеты Lidovky Ян Махачек.
По его словам, пик контрнаступления, который может произойти в конце августа — начале сентября, может привести к заморозке конфликта.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью газете Welt заявил, что ФРГ не хочет поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, поскольку боится России.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку немецких солдат на Украину, сообщает «Профиль».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru