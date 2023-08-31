Lidovky: Украине придется пойти на территориальные уступки России

Руководству Украины придется пойти на территориальные уступки для урегулирования кризиса, написал обозреватель чешской газеты Lidovky Ян Махачек.

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По его словам, пик контрнаступления, который может произойти в конце августа — начале сентября, может привести к заморозке конфликта.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью газете Welt заявил, что ФРГ не хочет поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, поскольку боится России.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку немецких солдат на Украину, сообщает «Профиль».

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ФОТО: Сайт президента Украины
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