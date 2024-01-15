Лефортовский суд Москвы продлил арест четырем украинским диверсантам

Суд продлил арест старшему офицеру группы информационного противодействия Андрею Антоненко. Он пробудет под стражей до 21 апреля 2024 года. Аналогичные решения приняты в отношении Алексея Мазуренко, Андрея Кулища и Дениса Ткаченко.

Перед этим сдавшие в плен диверсанты были этапированы в Москву.

Верховный суд ДНР 11 января приговорил украинского военного Александра Ковалыка к 25 годам лишения свободы. Он признан виновным в расстреле жителя Мариуполя 4 апреля 2022 года, сообщает «Радиоточка НСН».

