Лефортовский суд Москвы продлил арест четырем украинским диверсантам
Лефортовский суд Москвы принял решение продлить срок содержания под стражей в отношении четырех украинских диверсантов, готовивших теракты на объектах в Брянской области. Об этом пишет ТАСС.
Суд продлил арест старшему офицеру группы информационного противодействия Андрею Антоненко. Он пробудет под стражей до 21 апреля 2024 года. Аналогичные решения приняты в отношении Алексея Мазуренко, Андрея Кулища и Дениса Ткаченко.
Перед этим сдавшие в плен диверсанты были этапированы в Москву.
Верховный суд ДНР 11 января приговорил украинского военного Александра Ковалыка к 25 годам лишения свободы. Он признан виновным в расстреле жителя Мариуполя 4 апреля 2022 года, сообщает «Радиоточка НСН».
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