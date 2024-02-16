Лавров: ЕС хочет поставить ВСУ дальнобойное оружие для удара по «сердцу России»
По российским данным, Евросоюз порекомендовал Киеву делать ставку на дальнобойное оружие, чтобы «достать до сердца России», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров отметил, что подобная риторика Европы говорит о том, что Запад признает, что Украина не может победить «теми методами, которыми сейчас пользуется».
Также Лавров заявил, что лимит «жестов доброй воли» Москвы исчерпан в контексте восстановления отношений России и Запада, и страны не ответили взаимностью на «добрые дела» РФ. По его словам, Москва в ответ на добрые дела «видела другие жесты на одной руке».
Днем ранее российский президент Владимир Путин выразил сожаления о том, что Москва не начала проведение специальной военной операции на Украине раньше, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru