Лавров: ЕС хочет поставить ВСУ дальнобойное оружие для удара по «сердцу России»

Также Лавров заявил, что лимит «жестов доброй воли» Москвы исчерпан в контексте восстановления отношений России и Запада, и страны не ответили взаимностью на «добрые дела» РФ. По его словам, Москва в ответ на добрые дела «видела другие жесты на одной руке».

Днем ранее российский президент Владимир Путин выразил сожаления о том, что Москва не начала проведение специальной военной операции на Украине раньше, передает «Радиоточка НСН».

