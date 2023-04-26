Кулеба спрогнозировал результат контрнаступления ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил прогноз о результатах контрнаступления ВСУ. Дипломат дал интервью итальянскому телеканалу Sky Tg24.

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Кулеба отказался называть дату контрнаступления. По его словам, он не хочет «облегчать жизнь российской разведке».

Министр выразил уверенность в успехе ВСУ. Он считает, что украинская армия в ходе контрнаступления вернет под контроль все утраченные территории.

Дипломат сообщил, что Киев ускорит подготовку к активным действиям.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ могут начать контрнаступление через две недели. Он не исключил, что украинская армия пойдет в атаку к 9 мая, передает «Радиоточка НСН».

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