Кулеба: Скептические настроения по перспективам Украины нарастают
Скептические настроения в вопросе перспектив Киева нарастают в других странах, сообщил Foreign Affairs министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, они якобы могут привести к опасным и неверным стратегическим последствиям. Как указал глава украинской дипломатии, некоторые считают, что нынешняя ситуация на поле боя не изменится, а международная поддержка Украины снижается и значительно упадет в ближайшие месяцы. Кулеба признал, что «скептики» правы в том, что «контрнаступ» не привел к ожидаемым результатам, после чего многие перешли к унынию.
Ранее стало известно, что власти западных стран считают, что мирные переговоры — это единственный способ урегулировать конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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