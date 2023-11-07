Кулеба: Предстоящая зима станет худшей в истории страны

Будущая зима для Украины станет худшей в истории, сообщил Die Welt министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, он купил десятки свечей, его отец – грузовик дров. При этом дипломат отметил, что страну ждет худшая чем когда-либо зима.

Кулеба указал, что власти стараются «как можно лучше защитить наши электростанции».

Ранее стало известно, что Киев намерен активно использовать беспилотные летательные аппараты для атак на регионы России зимой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:СпецоперацияЗимаУкраина

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