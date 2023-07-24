Кремль опроверг обвинения России в разрушении Спасо-Преображенского собора в Одессе

Повреждение Спасо-Преображенского собора в Одессе на совести властей Украины и операторов комплексов ПВО, написала ранее в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что ВСУ намеренно располагают комплексы противовоздушной обороны в жилых кварталах.

В Минобороны России также опровергли утверждения Киева об ударе высокоточным оружием по Спасо-Преображенскому собору, сообщает «Радиоточка НСН».

