Кремль опроверг обвинения России в разрушении Спасо-Преображенского собора в Одессе
В Кремле опровергли обвинения России в разрушении Спасо-Преображенского собора в Одессе. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что ВС РФ никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры, тем более – храмам и церквям.
Повреждение Спасо-Преображенского собора в Одессе на совести властей Украины и операторов комплексов ПВО, написала ранее в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что ВСУ намеренно располагают комплексы противовоздушной обороны в жилых кварталах.
В Минобороны России также опровергли утверждения Киева об ударе высокоточным оружием по Спасо-Преображенскому собору, сообщает «Радиоточка НСН».
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