Кравчук: Больших надежд на встречу 9 декабря в Париже нет
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН пояснил свои пожелания действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому перед встречей с нормандской четверкой.
Первый президент Украины Леонид Кравчук рaсскaзaл, кaк действующему глaве госудaрствa Владимиру Зеленскому следует вести себя нa предстоящих переговорaх с российским коллегой Влaдимиром Путиным и другими лидерaми стрaн-учaстниц «нормaндского формaтa».
«Я бы посоветовaл тaк: зaщищaть Укрaину. Это не просто словa. Нaпример, необходимо скaзaть тaм откровенно и искренне прaвду - нaс обмaнули с Будaпештским меморaндумом. Нaс обмaнывaют и делaют вид, что помогaют, когдa помогaют только нa словaх. С нaми игрaют, кaк кошкa с мышью», - зaявил Крaвчук.
Будапештский меморандум был подписан после распада СССР между Украиной, Россией, США и Британией и гарантировал Киеву безопасность взамен на отказ от ядерного оружия, оставшегося от Советского Союза, напоминают Известия.
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире НСН, что благодаря подписанному Будапештскому соглашению европейские партнеры разоружили Украину, не обеспечив, в свою очередь, выполнения взятых на себя обязательств по обеспечению ее суверенитета и безопасности.
«Я говорю, что есть Будапештское соглашение, подписанное главами Украины, России, США, Британии, Франции и Китаем. В нем написано, что Украина, которая согласилась с уничтожением ядерного оружия, будет обеспечена защитой – ее суверенитета, неприкосновенности границ, что никакие экономические санкции страны-подписанты не будут применять к Украине. Но все стало с точностью до наоборот. Как только пришла власть во главе с Порошенко (Петром - экс-президентом Украины - прим. НСН), Кремль сказал, что вообще не будет выполнять Будапештское соглашение, потому что, дескать, власть пришла незаконная. На мой взгляд, это просто обман поколений. Американцы забыли, что подписали это соглашение, британцы – и так дальше.
Поэтому не только я говорю, но и господин Кучма (Леонид, второй президент Украины – прим. НСН). Цитирую дословно: «Нас обвели вокруг пальца. Нас обманули, нам стыдно». Я это подтверждаю. Мы уничтожили 175 шахт, каждая из которых миллиард долларов каждая! Эти деньги были вложены в создание ядерных боеголовок. Оказалось, это никому не нужно. Нам сказали, вас нет – мы спокойны, а вы живите, как хотите», - отметил политик.
Леонид Кравчук признался, что не ожидает больших изменений в урегулировании ситуации на Донбассе после встречи нормандской четверки: президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и укрaинского лидера Владимира Зеленского в Елисейском дворце в Пaриже 9 декaбря.
«Больших надежд на встречу 9 декабря у меня нет – прорыва там не будет. Для меня важно понять, кто есть кто. Есть ли желание установить мир в центре Европы? Чего реально хочет господин Путин, чего реально хотят западные лидеры. Я рекомендовал Зеленскому сказать правду – идет война в Донбассе, умирают люди. Кому-то эта война выгодна. Если мы будем руководствоваться жестокостью и воевать, значит, я делаю вывод, что Украину хотят держать в заложниках, хотя на словах заявляют совсем иное. Если это будет не так, я буду готов извиняться», - заявил Кравчук
Напомним, 28 лет назад 1 декабря состоялся всеукраинский референдум, на котором граждане Украины проголосовали за суверенитет страны и избрали Леонида Кравчука первым президентом.
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