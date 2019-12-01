Первый президент Украины Леонид Кравчук рaсскaзaл, кaк действующему глaве госудaрствa Владимиру Зеленскому следует вести себя нa предстоящих переговорaх с российским коллегой Влaдимиром Путиным и другими лидерaми стрaн-учaстниц «нормaндского формaтa».

«Я бы посоветовaл тaк: зaщищaть Укрaину. Это не просто словa. Нaпример, необходимо скaзaть тaм откровенно и искренне прaвду - нaс обмaнули с Будaпештским меморaндумом. Нaс обмaнывaют и делaют вид, что помогaют, когдa помогaют только нa словaх. С нaми игрaют, кaк кошкa с мышью», - зaявил Крaвчук.

Будапештский меморандум был подписан после распада СССР между Украиной, Россией, США и Британией и гарантировал Киеву безопасность взамен на отказ от ядерного оружия, оставшегося от Советского Союза, напоминают Известия.

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире НСН, что благодаря подписанному Будапештскому соглашению европейские партнеры разоружили Украину, не обеспечив, в свою очередь, выполнения взятых на себя обязательств по обеспечению ее суверенитета и безопасности.

«Я говорю, что есть Будапештское соглашение, подписанное главами Украины, России, США, Британии, Франции и Китаем. В нем написано, что Украина, которая согласилась с уничтожением ядерного оружия, будет обеспечена защитой – ее суверенитета, неприкосновенности границ, что никакие экономические санкции страны-подписанты не будут применять к Украине. Но все стало с точностью до наоборот. Как только пришла власть во главе с Порошенко (Петром - экс-президентом Украины - прим. НСН), Кремль сказал, что вообще не будет выполнять Будапештское соглашение, потому что, дескать, власть пришла незаконная. На мой взгляд, это просто обман поколений. Американцы забыли, что подписали это соглашение, британцы – и так дальше.

Поэтому не только я говорю, но и господин Кучма (Леонид, второй президент Украины – прим. НСН). Цитирую дословно: «Нас обвели вокруг пальца. Нас обманули, нам стыдно». Я это подтверждаю. Мы уничтожили 175 шахт, каждая из которых миллиард долларов каждая! Эти деньги были вложены в создание ядерных боеголовок. Оказалось, это никому не нужно. Нам сказали, вас нет – мы спокойны, а вы живите, как хотите», - отметил политик.