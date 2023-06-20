Конгрессмен: США в случае поставок Киеву ракет ATACMS усугубят конфликт
Возможные поставки США Украине ракет дальнего радиуса действия, в том числе ATACMS, можно было бы сравнить с предоставлением Москвой такого вида вооружений Гаване или Мехико, что лишь усугубит конфликт, а не способствует его разрешению, сообщила в Twitter член Палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин.
По ее словам, Вашингтон должен вести мирные переговоры, а не развязывать войну. Политик сопроводила публикацию представленной ранее резолюцией, в которой группа конгрессменов призывала главу государства Джо Байдена направить Киеву ATACMS.
Одним из авторов законопроекта стал глава комитета по международным делам Палаты представителей, член Республиканской партии Майкл Маккол, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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