Конгрессмен: США в случае поставок Киеву ракет ATACMS усугубят конфликт

Возможные поставки США Украине ракет дальнего радиуса действия, в том числе ATACMS, можно было бы сравнить с предоставлением Москвой такого вида вооружений Гаване или Мехико, что лишь усугубит конфликт, а не способствует его разрешению, сообщила в Twitter член Палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин.

В США ответили на возможность передачи ракет ATACMS Украине

По ее словам, Вашингтон должен вести мирные переговоры, а не развязывать войну. Политик сопроводила публикацию представленной ранее резолюцией, в которой группа конгрессменов призывала главу государства Джо Байдена направить Киеву ATACMS.

Одним из авторов законопроекта стал глава комитета по международным делам Палаты представителей, член Республиканской партии Майкл Маккол, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАРакеты

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