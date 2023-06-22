Комитет Палаты представителей в США одобрил резолюцию о передаче Украине комплексов ATACMS

Парламентарии призывают президента «немедленно предоставить Украине ATACMS в количестве, достаточном для скорейшей победы Украины». Также законодатели призывают союзников и партнеров передать Киеву аналогичные системы.

Как отмечают в Конгрессе, скорейшая отправка ATACMS предоставит украинской армии «потенциал для нанесения удара по объектам в тылу» армии России.

Ранее член Палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что возможные поставки США Украине ракет дальнего радиуса действия, в том числе ATACMS, можно было бы сравнить с предоставлением Москвой такого вида вооружений Гаване или Мехико, что лишь усугубит конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

