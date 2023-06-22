Комитет Палаты представителей в США одобрил резолюцию о передаче Украине комплексов ATACMS
В Соединенных Штатах Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса единогласно одобрил резолюцию, призывающую белый дом передать Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.
Парламентарии призывают президента «немедленно предоставить Украине ATACMS в количестве, достаточном для скорейшей победы Украины». Также законодатели призывают союзников и партнеров передать Киеву аналогичные системы.
Как отмечают в Конгрессе, скорейшая отправка ATACMS предоставит украинской армии «потенциал для нанесения удара по объектам в тылу» армии России.
Ранее член Палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что возможные поставки США Украине ракет дальнего радиуса действия, в том числе ATACMS, можно было бы сравнить с предоставлением Москвой такого вида вооружений Гаване или Мехико, что лишь усугубит конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru