Командир спецназа «Ахмат»: бойцы зашли на меловое производство в Белогоровке

Бойцы спецназа «Ахмат» и Южной группировки войск отодвинули позиции войск Украины на 1,5 километра на Кременском направлении в ЛНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Чечни, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.

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По его словам, подразделения находятся на территории мелового производства в Белогоровке. Российские военные выбивают украинские войска на предприятии и из прилегающих лесопосадок. Отмечается, что ВСУ несут большие потери.

Ранее командир «Ахмата» назвал контрнаступление ВСУ агонией Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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