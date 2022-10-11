Командир «Ахмата»: ВСУ теряют по тысяче человек ежедневно

Он командует спецназом «Ахмат» на луганском направлении в зоне специальной военной операции. «Это не будет, наверное, ни секретом, ни неправдой, если я скажу, что противник каждый день теряет, если говорить о всей линии фронта, наверное, более 1 тысячи человек в сутки однозначно», - заявил он.

Отмечается, что украинское командование не жалеет своих подчиненных. Алаудинов считает, что «западные хозяева» Киева будут воевать до последнего украинца.

Ранее Алаудинов заявил, что отправленные в рамках частичной мобилизации в зону проведения СВО соотечественники будут прикрывать тыл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

