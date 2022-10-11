Командир «Ахмата»: ВСУ теряют по тысяче человек ежедневно
Армия Украины теряет по всей линии фронта более одной тысячи человек ежедневно, сообщил секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, сообщает РИА Новости.
Он командует спецназом «Ахмат» на луганском направлении в зоне специальной военной операции. «Это не будет, наверное, ни секретом, ни неправдой, если я скажу, что противник каждый день теряет, если говорить о всей линии фронта, наверное, более 1 тысячи человек в сутки однозначно», - заявил он.
Отмечается, что украинское командование не жалеет своих подчиненных. Алаудинов считает, что «западные хозяева» Киева будут воевать до последнего украинца.
Ранее Алаудинов заявил, что отправленные в рамках частичной мобилизации в зону проведения СВО соотечественники будут прикрывать тыл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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