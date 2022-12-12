Командир «Ахмата» сообщил о наступлении ВС России по всей линии соприкосновения
Российские войска ведут планомерное наступление по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции. Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, по всей линии фронта произошла перегруппировка, благодаря «очень грамотному тактическому ходу Суровикина как руководителя СВО».
Ранее, в ночь на 12 декабря, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин также заявил, что российские войска ежедневно продвигаются по всей линии соприкосновения на Украине и улучшают свои позиции, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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