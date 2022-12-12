Командир «Ахмата» сообщил о наступлении ВС России по всей линии соприкосновения

Российские войска ведут планомерное наступление по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции. Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

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По его словам, по всей линии фронта произошла перегруппировка, благодаря «очень грамотному тактическому ходу Суровикина как руководителя СВО».

Ранее, в ночь на 12 декабря, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин также заявил, что российские войска ежедневно продвигаются по всей линии соприкосновения на Украине и улучшают свои позиции, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраина
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