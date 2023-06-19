Командир «Ахмата» предположил, сколько продлится контрнаступление ВСУ

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале назвал причину неудачи украинской армии. Соскин полагает, что контрнаступление пошло не по плану из-за серьезных просчетов президента Владимира Зеленского. Эксперт заявил, что ВСУ пошли в атаку без достаточного количества авиации, танков и боеприпасов.

16 июня президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что планы Украины по контрнаступлению оказались провальными по всем направлениям, а также отметил, что у Киева нет шансов победить в этом конфликте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

