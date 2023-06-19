Командир «Ахмата» предположил, сколько продлится контрнаступление ВСУ

Контрнаступление украинской армии может продлиться еще месяц-полтора, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Он предположил, что после этого начнется продвижение российских сил в «направлении Киева потихоньку». При этом он считает, что западные страны будут давить на Украину, чтобы ВСУ показали хоть какой-то результат.

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Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале назвал причину неудачи украинской армии. Соскин полагает, что контрнаступление пошло не по плану из-за серьезных просчетов президента Владимира Зеленского. Эксперт заявил, что ВСУ пошли в атаку без достаточного количества авиации, танков и боеприпасов.

16 июня президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что планы Украины по контрнаступлению оказались провальными по всем направлениям, а также отметил, что у Киева нет шансов победить в этом конфликте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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