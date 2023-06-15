КНР: США используют Украину как пушечное мясо против России

Американские власти с помощью поставок вооружения используют Киев в качестве «пушечного мяса» в борьбе против России, сообщил The South China Morning Post генерал-лейтенант Народно-освободительной армии Китая Хэ Лэй.

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«США использовали Украину как пушечное мясо в своей борьбе с Россией для того, чтобы у них стало одним конкурентом и стратегическим соперником меньше, если Москва проиграет войну», – заявил он.

Лэй указал, что новые поставки американского вооружения только продлят конфликт на Украине.

Ранее во Франции заявили, что контрнаступление украинской армии при поддержке США и Запада провалилось. Это является фиаско президента Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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