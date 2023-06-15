КНР: США используют Украину как пушечное мясо против России
Американские власти с помощью поставок вооружения используют Киев в качестве «пушечного мяса» в борьбе против России, сообщил The South China Morning Post генерал-лейтенант Народно-освободительной армии Китая Хэ Лэй.
«США использовали Украину как пушечное мясо в своей борьбе с Россией для того, чтобы у них стало одним конкурентом и стратегическим соперником меньше, если Москва проиграет войну», – заявил он.
Лэй указал, что новые поставки американского вооружения только продлят конфликт на Украине.
Ранее во Франции заявили, что контрнаступление украинской армии при поддержке США и Запада провалилось. Это является фиаско президента Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru