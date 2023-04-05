Клинцевич: Американцы готовят контрнаступление Киева в нескольких направлениях
Многие факты говорят о том, что готовится попытка наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом расчетами по этой операции занимаются аналитические военные центры Соединенных Штатов. Такое заявление сделал глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире «Соловьев Live».
Он отметил, что контрнаступление ВСУ будет идти сразу в нескольких направлениях. По словам Клинцевича, американцы в ближайшее время также могут попробовать «поджечь» ситуацию в Приднестровье и на границе Грузии и Абхазии.
Ранее подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в своей статье для 19FortyFive предупредил, что наступление украинской армии на Крым в случае соответствующего решения президента Украины Владимира Зеленского приведет к развалу ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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