Кличко заявил о возобновлении подачи тепла в Киеве

«Полностью возобновлена работа системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме», — отметил Кличко.

Также он не исключил, что в воскресенье могут быть локальные проблемы с теплом.

Ранее, 16 декабря, российские военные нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.Об этом заявило Министерство обороны России в субботу,17 декабря.



