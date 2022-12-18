Кличко заявил о возобновлении подачи тепла в Киеве

Восстановлена работа системы теплоснабжения в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.Об этом он написал в Telegram-канале.

На Украине предупредили о критической ситуации с электроснабжением в Киеве

«Полностью возобновлена работа системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме», — отметил Кличко.

Также он не исключил, что в воскресенье могут быть локальные проблемы с теплом.

Ранее, 16 декабря, российские военные нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.Об этом заявило Министерство обороны России в субботу,17 декабря.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Максименко
ТЕГИ:ТеплоКиевВиталий Кличко
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