Кличко заявил о возобновлении подачи тепла в Киеве
Восстановлена работа системы теплоснабжения в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.Об этом он написал в Telegram-канале.
«Полностью возобновлена работа системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме», — отметил Кличко.
Также он не исключил, что в воскресенье могут быть локальные проблемы с теплом.
Ранее, 16 декабря, российские военные нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.Об этом заявило Министерство обороны России в субботу,17 декабря.
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