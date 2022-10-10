Кличко заявил о попаданиях по объектам критической инфраструктуры Киева

Критическая инфраструктура Киева пострадала в результате ударов по украинской столице. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Взрывы прогремели в центре Киева

«Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. Есть пострадавшие. Все службы на местах, работают», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В понедельник в центре Киева прогремела серия взрывов, напоминает «Свободная пресса». По данным СМИ, город подвергся ракетному обстрелу, одна из ракет упала неподалеку от офиса президента Украины и здания Службы безопасности страны. Украинские власти заявили о воздушной тревоге по всей территории государства, пишет Ura.ru. Минобороны РФ пока не комментирует ситуацию.

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Фото:Соцсети/merkieva
ТЕГИ:Виталий КличкоОбстрелУкраинаКиев
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