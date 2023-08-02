Кличко: В Киеве прозвучали взрывы
В Киеве ночью звучал сигнал тревоги о нападении с воздуха, сообщает РБК.
Позже глава города Виталий Кличко заявил, что слышны взрывы. Работает система противовоздушной обороны, как в столице, так и в области. По предварительным данным, в Соломенском районе Киева упали обломки беспилотников, повредив нежилое здание. Также обломки упали в Голосеевском районе, произошел пожар в нежилом здании.
Взрывы прозвучали в Одесской области, где работает ПВО. Атаке подвергся Измаил. Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Черниговской, Винницкой областях.
Ранее взрывы прогремели в харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+
- СМИ: в качестве поддержки США могут предложить Киеву только советы
- Кличко: В Киеве прозвучали взрывы
- Пентагон отказался комментировать сообщения об ограничении Маском работы Starlink около Крыма
- СМИ: Вашингтон может объявить об очередном выделении военной помощи Киеву
- В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой
- СМИ: фотографии Байдена обрабатывают, чтобы омолодить его
- Три человека погибли в автоаварии в Подмосковье
- Экс-президенту США Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам
- Старейший житель Земли умер в возрасте 127 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru