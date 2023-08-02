Кличко: В Киеве прозвучали взрывы

В Киеве ночью звучал сигнал тревоги о нападении с воздуха, сообщает РБК.

В Киеве опровергли наличие планов на случай смерти Зеленского

Позже глава города Виталий Кличко заявил, что слышны взрывы. Работает система противовоздушной обороны, как в столице, так и в области. По предварительным данным, в Соломенском районе Киева упали обломки беспилотников, повредив нежилое здание. Также обломки упали в Голосеевском районе, произошел пожар в нежилом здании.

Взрывы прозвучали в Одесской области, где работает ПВО. Атаке подвергся Измаил. Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Черниговской, Винницкой областях.

Ранее взрывы прогремели в харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияОбстрелУкраинаКиев

Горячие новости

Все новости

партнеры