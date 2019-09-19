Кличко требует распустить Киевсовет и назначить выборы

Мэр Киева Виталий Кличко просит Верховную раду распустить Киевский городской совет и назначить досрочные выборы. Как передаёт RT, градоначальник заявил, что главы фракций не вняли его призыву собраться сегодня на сессию горсовета, что срывает подготовку бюджета украинской столицы.

Ранее правительство Украины одобрило отставку бывшего боксёра с должности председателя Киевской городской госадминистрации. Позднее депутат президентской партии «Слуга народа» Александр Ткаченко призвал премьер-министра Алексея Гончарука назначить финансовую проверку деятельности мэра Киева и столичной администрации в целом.

Виталий Кличко уже заявил, что собирается вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра на следующих местных выборах.

